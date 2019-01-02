Otoparlat Hangi Yönleriyle Fark Yaratıyor?
1 saat önce
Otoparlat Kurucu Ortağı Can Tuncel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Otoparlat Kurucu Ortağı Can Tuncel, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Otoparlat'ın farklılaştığı noktalar hakkında konuşan Tuncel, "Çevre dostu ürünler aslında çok pahalılar. Ama bunları kullanmak ve bu nokta da bilinçlendirmek hepimizin görevi. Biz de bunu ön plana koyarak çevre dostu ürünler kullanarak araçları temizliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32
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