Otoparlat'ın Hizmetleri Neler?

Otoparlat Kurucu Ortağı Can Tuncel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Otoparlat Kurucu Ortağı Can Tuncel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Otoparlat'ın, aslında diğer oto yıkama hizmetlerinden çok da farklı olmadığının altını çizen Tuncel, "Ancak bizi farklılaştıran ön önemli özellikle hizmetleri sunuş şeklimiz.Şöyle ki; müşterinin bulunduğu yere gidiyoruz ve susuz bir şekilde araç yıkamasını gerçekleştiriyoruz. İşte bu da bizi diğer oto yıkama şirketlerinden ayırıyor" dedi.

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