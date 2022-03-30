otoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtı - Son Dakika
Üye Girişi

otoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtı

30.03.2022 14:07
otoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtı

letgo'nun ikinci el arabadaki kurumsal iş modeli otoplus, başkent Ankara'daki ilk merkeziyle Türkiye genelindeki hizmet noktalarını 41'e çıkardı.

letgo'nun ikinci el arabadaki kurumsal iş modeli otoplus, başkent Ankara'daki ilk merkeziyle Türkiye genelindeki hizmet noktalarını 41'e çıkardı.

letgo açıklamasına göre, şirketin ikinci el araba alım satımını hızlı ve güvenilir hale getiren kurumsal iş modeli otoplus, Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

İlk merkezinin 2020 yılının aralık ayında İstanbul Maslak'ta faaliyete girmesinin ardından İstanbul ve İzmir'de arka arkaya yeni merkezler açan otoplus, şimdi de başkent Ankara'daki ilk alım ve satım merkezini Nata Vega Outlet'te Ankaralıların hizmetine sunuyor. Türkiye genelindeki Anlaşmalı Pilot Garage şubelerinin yanı sıra 1.5 yılda 7 merkez açan otoplus'ın Türkiye genelindeki hizmet noktaları 41'e ulaştı.

Ankara Nata Vega AVM'de konumlandırılan 300 araba kapasiteli otoplus merkezi, 9 bin metrekarelik ve iki kattan oluşan alanda hizmet veriyor. Günlük 20 araba ekspertiz kapasitesine sahip olan merkez, profesyonel ekspertizden şeffaf fiyatlandırmaya, sigortadan finansmana araba alım ve satımına dair, birçok hizmeti tek bir çatı altında barındırıyor.

"Türkiye genelinde büyümeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, otoplus merkezlerini ikinci el arabada deneyim ve mükemmeliyet merkezi olarak konumlandırdıklarını dile getirdi.

Noyan,Ankaralıların araba almak veya satmak istedikleri zaman otoplus'a gönül rahatlığıyla gelebileceklerinin, karşılarında güvenilir ve kurumsal bir muhatap bulabileceklerin aktardı.

Ankara'nın otoplus'ın Türkiye'deki büyüme hedefleri açısından çok önemli bir konumda olduğunu ifade eden Noyan, tüketici açısından ikinci el araba dendiğinde akla en çok gelen ve tercih edilen çözüm ortağı olmak için Türkiye genelinde büyümeye devam edeceklerini bildirdi.

otoplus'ta alım ve satım süreci

Açıklamada aktarılanlara göre, müşteriler, www.otoplus.com internet sitesinden veya letgo uygulamasından yüzlerce ikinci el arabayı detaylı fotoğraflar yardımıyla inceleyebiliyor ya da randevu alarak istedikleri ikinci el arabayı Türkiye'deki tüm otoplus merkezlerinde uzman danışmanlar ve TSE onaylı ekspertiz raporları eşliğinde detaylı bir şekilde görebiliyor.

Sunulan 12 ay/20 bin kilometre garanti sayesinde alıcılar alım sonrasında yaşanabilecek sorunlar için de güvence altına alınıyor. Ayrıca alıcılar dilerse 20 gün içerisinde iade imkanından da faydalanabiliyor. Şeffaf şekilde ilerleyen süreç boyunca müşteriler sürpriz masrafla karşılaşmıyor, arabanın TSE onaylı ekspertizi, 1 yıl garantisi ve noter masrafları otoplus tarafından karşılanıyor.

Arabasını satmak isteyen müşteriler öncesinde "www.otoplus.com" internet sitesinden veya letgo uygulamasından araba bilgilerini girip ücretsiz ön fiyat teklifi alıyor ve dilediği otoplus merkezinden ekspertiz randevusunu oluşturuyor.

Profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında, arabaya son ve değerinde fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak araba sahibinin hesabına yapılıyor. Bu imkanların yanı sıra hem alım hem satım sürecinde, otoplus'ın çözüm ortaklarıyla birlikte sağladığı kapsamlı garanti, sigorta ve finansman gibi değer yaratan hizmetlerle müşterilerin ihtiyaçlarına tek bir noktadan cevap veriliyor.

YORUMLAR
500
EKO İKLİM Zirvesi'nde fark yaratan iş örnekleri konuşuldu EKO İKLİM Zirvesi'nde fark yaratan iş örnekleri konuşuldu Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi

Otomobil, Türkiye, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel otoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı!
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
14:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" yakıştırması!
14:29 Bomba iddia: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişki mi yaşıyor?
14:16 İstanbul'daki müzakerelerle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi: Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: otoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement