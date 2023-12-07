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Otorapor'da ekspertiz hizmetleri ve kalite garantisi - Son Dakika
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Otorapor'da ekspertiz hizmetleri ve kalite garantisi

2007 yılından bu yana hizmet veren Otorapor, alıcı ve satıcıları bir araya getirerek oto ekspertiz hizmeti sunuyor. Her marka ikinci el otomobile bağımsız ekspertiz raporu düzenleyen firma, kaliteli hizmetiyle dikkat çekiyor. Otorapor, müşteri beklentilerine en uygun hizmeti sunmayı hedeflerken, rasyonel fiyat bağlamında ve kaliteli hizmetle adım atıyor. Ekspertiz hizmetlerini sunarken sadece fiyat odaklı değil, kalite odaklı hizmet veriyor.

Otorapor\'da ekspertiz hizmetleri ve kalite garantisi
07.12.2023 - 11:16,  Güncelleme: 12:39
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Kurulduğu 2007 yılından bu yana hizmet veren ilk ve tek profesyonel oto ekspertiz firması Konumundaki Otorapor, alıcı ve satıcılara bir araya gelerek ekspertiz yaptırabilecekleri, anlaşabilecekleri, satın alacakları ya da satacakları araçla ilgili her türlü konuyu danışabilecekleri, fikir alabilecekleri ve pazarlık yapabilecekleri rahat bir ortam sunuyor.

En iyi hizmet endeksli

Şirkette her marka ikinci el otomobile Bağımsız Oto Ekspertiz Raporu düzenleniyor. Bunun için Otorapor'a satın almak istediğiniz aracın bilgilerini verebilir ve tercih ettiğiniz ekspertiz/raporlama paketini seçip randevu aldıktan sonra aracı size en yakın Otorapor servisine götürebiliyorsunuz.

Otorapor'da ekspertiz hizmetleri ve kalite garantisi

Titiz ve uzman ekip farkıyla

Alanında tarafsız, titiz ve uzman kişilerle hizmet veren Otorapor Oto Ekspertiz, kalite belgeleriyle de dikkati çekiyor.

Araç dosya sorgulama, kaporta boya ekspertizi, alt ve ön mekanik ekspertiz, motor ekspertizi, ön muayene, dış kondisyon ekspertizi, iç kondisyon ekspertizi, yanal kayma testi, fren testleri, süspansiyon testleri ve elektronik kontroller konularında uzman ekiple çalışarak bir adım önde olduğunu müşterilerine hissettiriyor.

Saygınlık esas unsur

Türkiye'nin saygın kurum ve kuruluşlarına verdiği referanslı hizmetle de bu sektörde iddialı bir çalışma performansı ortaya koyduklarını hatırlatan Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri ise şu değerlendirmeye yapıyorlar:

"Müşterinin beklentisine en uygun karşılığı veriyor olmamız bize duyulan güvenin bir göstergesi. Ekspertiz hizmetlerimizi sunarken sadece fiyat odaklı değil, rasyonel fiyat bağlamında ve kaliteli bir hizmetle adım atmamız da bunun bir örneği."

Otorapor'da ekspertiz hizmetleri ve kalite garantisi
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Otomobil
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Otomobil, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otorapor'da ekspertiz hizmetleri ve kalite garantisi - Son Dakika


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