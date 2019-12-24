Otostop çektiği aracın sürücüsü polisten kaçınca gözaltına alındı - Son Dakika

SAMSUN'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Göktuğ Y. ile araca otostopla binen Mert K. (22), yakalanıp, gözaltına alındı. Mert K. polise, "Ben otostopçuyum, bu kişiyi tanımıyorum" diyerek serbest bırakılmasını istedi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mert K., Çarşamba ilçesinden Samsun'a gitmek için otostop çekerek 52 RF 822 plakalı otomobile bindi. Mert K.'nın bindiği aracın sürücüsü Göktuğ Y. yolculuk sırasında alkol aldı. Tekkeköy ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalama sonucu Göktüğ Y.'nin kullandığı otomobil, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde sıkıştırıldı. Paniğe kapılan Göktuğ Y. ve Mert K., araçtan inerek 4 metrelik duvardan atlayıp ormanlık alanda koşmaya başladı. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

'BEN OTOSTOPÇUYUM'

Kelepçe vurularak ekip aracına bindirilen Mert K., 'Ağabey ben otostopçuyum, bu şahsı tanımam, etmem. Ben ne olduğunu anlamadım' dedi.

Şüpheliler, alınan doktor raporunun ardından ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Göktuğ Y. hakkında yakalama kararı olduğu saptandı.