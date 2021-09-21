Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Kırgız uyruklu Ramzan Ilıazov'un kullandığ otomobilin, Manavgat çevreyolunda Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak girişinde bariyerlere çarpması sonucunda meydana geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hurdaya dönen aracın sürücüsü Ramzan Ilıazov ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka ağır yaralandı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Tavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOSTOP YAPMIŞLAR

Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka'nın Alanya sınırlarında otostop yaparak araca bindikleri, üzerlerinden kurusıkı tabanca çıktığı bildirildi.