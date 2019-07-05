Otostopçuları gasbeden 3 kişi, son işlerinde yakalandı (2)
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TUTUKLANDILARManisa- İzmir yolunda otostop çeken 20 kişiyi, farklı zamanlarda otomobillerine alıp, paraları ile cep telefonlarını gasbeden, uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerinden şikayetçi olmaları halinde sosyal medyada paylaşacaklarını söyleyerek, tehdit ettikleri ileri sürülen ve...
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:50 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Manisa- İzmir yolunda otostop çeken 20 kişiyi, farklı zamanlarda otomobillerine alıp, paraları ile cep telefonlarını gasbeden, uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerinden şikayetçi olmaları halinde sosyal medyada paylaşacaklarını söyleyerek, tehdit ettikleri ileri sürülen ve son işlerinde yakalanan Ayhan Z., Mehmet B. ile Zinnur G., mahkemece tutuklandı.
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