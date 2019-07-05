Son Dakika Haberleri: Otostopçuları gasbeden 3 kişi, son işlerinde yakalandı (2)
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Otostopçuları gasbeden 3 kişi, son işlerinde yakalandı (2)

48 dakika önce

TUTUKLANDILARManisa- İzmir yolunda otostop çeken 20 kişiyi, farklı zamanlarda otomobillerine alıp, paraları ile cep telefonlarını gasbeden, uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerinden şikayetçi olmaları halinde sosyal medyada paylaşacaklarını söyleyerek, tehdit ettikleri ileri sürülen ve...

Otostopçuları gasbeden 3 kişi, son işlerinde yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Manisa- İzmir yolunda otostop çeken 20 kişiyi, farklı zamanlarda otomobillerine alıp, paraları ile cep telefonlarını gasbeden, uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerinden şikayetçi olmaları halinde sosyal medyada paylaşacaklarını söyleyerek, tehdit ettikleri ileri sürülen ve son işlerinde yakalanan Ayhan Z., Mehmet B. ile Zinnur G., mahkemece tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:50 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
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