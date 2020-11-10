- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı - Son Dakika

- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı

10.11.2020 12:39

- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı Aksaray, Niğde ve Ankara'da otostop çekerek gittiği yerlerde toplam 21 caminin yardım kumbaralarını çalan ve güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık şüphelisi Aksaray'da jandarmanın operasyonuyla otostop yaparak...

- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı

AKSARAY - Aksaray, Niğde ve Ankara'da otostop çekerek gittiği yerlerde toplam 21 caminin yardım kumbaralarını çalan ve güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık şüphelisi Aksaray'da jandarmanın operasyonuyla otostop yaparak kaçmak isterken yakalandı.

Hırsızlık olayları, Aksaray, Niğde ve Ankara illerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesi ve Ortaköy ilçesinde meydana gelen camideki yardım kumbaralarından paraların çalınması ile ilgili şüphelilerin yakalanması kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, camilerin güvenlik kameralarından elde ettiği görüntülerle çalışma başlattı. İlk olarak güvenlik kameralarından şahsın kimliğini tespit eden jandarma ekipleri araştırmayı derinleştirerek şahsı yakalamak için yol güzergahında bulunan tüm iş yeri ve MOBESE kameralarında inceleme yaptı. Yapılan incelemeler esnasında jandarma ekipleri kimliği belirlenen Sebahattin Ş. isimli şahsın Aksaray merkezde de 2 camiden hırsızlık yaptığını ve sürekli otostop yaparak bindiği araçlarla seyrettiğini tespit etti. Tüm kamera görüntülerinden şahsın gittiği istikamete yönelik takip yapan jandarma ekipleri şahsın en son Aksaray - Adana Karayolunda olduğunu tespit etti. Aksaray - Adana Karayolu Organize Sanayi Kavşağında şahsı bulan ekipler bir süre takibe aldı. Yapılan takibin ardından şahsın otostop çektiğini gören jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla şahsı otostop çekerken kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 600 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan Sebahattin Ş. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelinin, burada yapılan inceleme ve araştırmalarda Niğde'de 2 cami, Ankara'da 15 camiden hırsızlık yaptığı ve bu nedenle de aranması olduğunu belirledi. İfadesi alınan hırsızlık şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

Yardım paralarını cebine doldurdu

Sağlık kontrolünden geçirilmek için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen hırsızlık şüphelisi Sebahattin Ş, sağlık kontrolünden çıkarken basın mensuplarının "Camileri neden soydun" sorusuna, "İhtiyacım vardı. Zor durumda kaldım. Pişmanım, yaptık bir cahillik yaptık" dedi.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli camilerdeki güvenlik kameralarını da hiçe sayarak umursamazca saatlerce uğraşıp yardım kumbaralarını kırarak içindeki paraları cebine koydu. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın cami yardım kumbarasını sökmeye çalıştığı, sökemeyince de cami bahçesinden kilitli parke taşı alıp gelerek yardım kumbarasını kırdığı, kırarak açtığı kumbaranın içindeki paraları cebine doldurduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı
- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı
- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı
- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı
- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı
- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı
- Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı

Hırsızlık, Otostop, Aksaray, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı - Son Dakika


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