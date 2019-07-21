Son Dakika Haberleri: Otostopla dünyayı dolaşıyorlar
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Otostopla dünyayı dolaşıyorlar

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 2 genç, otostopla dünyayı dolaşıyorlar.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 2 genç, otostopla dünyayı dolaşıyorlar.
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu Alican Güç ve Bolu Mengen Aşçılık Lisesi mezunu Orkun Çetin, tüm kariyerlerini geride bırakarak çocukluk hayallerinin peşine düştü.

Sadece sırt çantaları ve çadırları ile yola çıkan gençler, ilk olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitti.
Otostopla seyahat eden gençler, gittikleri yerlerde farklı kültürleri keşfetmekle kalmayıp, Türk kültürünü de tanıtıyorlar.
Gençler, Uruguay'ın Melo şehrinde, devlete bağlı yüksek okulun gastronomi bölümü öğrencilerine Türk tarihi ve Türk mutfağı hakkında sunum ve workshop gerçekleştirdi.

Dünya turunun dördüncü ayında, paraları tükenmeye başlayan gençler, son imkanlarıyla un helvası yaparak Uruguay pazarlarında satmaya başladı.
Karamürsel, Brezilya, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:10 Kaynak: AA
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