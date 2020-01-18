Otostopla dünyayı gezen Alman gencin son durağı Mersin oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otostopla dünyayı gezen Alman gencin son durağı Mersin oldu - Son Dakika

Otostopla dünyayı gezen Alman gencin son durağı Mersin oldu

6 saat önce

Almanya'nın Frankfurt kentinden otostopla yola çıkarak 12 ülke gezen Lasse Stein, Mersin'in Erdemli ilçesine geldi.

Almanya'nın Frankfurt kentinden otostopla yola çıkarak 12 ülke gezen Lasse Stein, Mersin'in Erdemli ilçesine geldi.

Yolculuğuna 6 ay önce başlayan ve çeşitli ülkeleri otostopla gezdikten sonra Türkiye'ye gelen Stein (20), ilçedeki bir kafede misafir edildi.

Stein, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı dolaşmanın en büyük hayali olduğunu belirterek, "Ailemin istememesine rağmen yolculuğa başladım. Çevreyi kirletmiyorum, otostop yaparak yolculuk yapıyorum. Almanya'da okul dışında çalışarak biriktirdiğim 5 bin avroyu yolculukta kullanıyorum." dedi.

Gittiği 12 ülkede günlük işler yaparak masraflarını azaltmaya çalıştığını ifade eden Stein, "Türkiye'de kaldığım süre zarfında çok iyi insanlarla tanıştım. Yemekleri çok güzel. En çok lahmacun, kebap, çiğ köfteyi sevdim. Türkiye'den sonra Kıbrıs'a gideceğim. Oradan da İran, Pakistan, Hindistan, Güney Amerika'ya gidip, turumu tamamlayacağım." şeklinde konuştu.

Alman genci misafir eden işletmenin sahibi Vehbi Özdemir de Stein'i konuk etmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Genç arkadaşımıza yöresel yiyecek ve içeceklerimizi ikram ettik. Erdemli'ye has limondan limonata yapıp verdik. Buralara tekrar gelmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Otostopla dünyayı gezen Alman gencin son durağı Mersin oldu

Erdemli, Almanya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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