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Otostopla karadeniz turuna çıktılar

1 saat önce

ANKARA'da üniversite öğrencileri Üzeyir Karakuzu ile Sümeyye Solmaz, otostopla seyahat ederek Karadeniz'i geziyor.

Otostopla karadeniz turuna çıktılar, System.String[]

ANKARA'da üniversite öğrencileri Üzeyir Karakuzu ile Sümeyye Solmaz, otostopla seyahat ederek Karadeniz'i geziyor.

Ankara'da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde öğrenim gören Üzeyir Karakuzu ve Sümeyye Solmaz, otostopla Karadeniz yaylalarını gezmeye karar verip, yola çıktılar. Ankara'dan yola çıkan ikili, 3 gün içerisinde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Badara Yaylası'na ulaştı. Sadece otostop yaparak seyahat ettiklerini belirten Üzeyir Karakuzu, "Geçen yıl otostopla Karadeniz gezisine çıkıp, Batum'a kadar gitmiştik. Bu kez görmediğimiz yaylalara gidiyoruz. Buraları çok seviyoruz. Karadeniz'in doğasına vurulduk, aşık olduk. Burada nefes alıyoruz" dedi. Otostop yaptıkları seyahatlerde başlarından geçen ilginç bir anıyı paylaşan Karakuzu, " Perşembe Yaylası'nda rallici olduğunu söyleyen bir kişi bizi aracına aldı. Rallici olmak için evden çıktığını anlattı. Aybastı'dan Fatsa'ya kadar gittik. Yolları aynen burada olduğu gibi virajlıydı. Virajlara 120 kilometre hızla girdi, biz tabi tedirgin olduk. Otostopla seyahatin böyle riskli durumları da olabiliyor" diye konuştu.

Otostopla seyahat etmenin aslında bir kültür olduğunu dile getiren Sümeyye Solmaz ise, "Yolda tanıştığımız o insanların hikayelerini dinlemek bana çok çekici geliyor" diyerek herkesi Karadeniz'in eşsiz doğasını görmeye davet etti.

Karadeniz, Ankara, Solmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
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