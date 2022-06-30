Otoyol bağlantı yolu kaçak hafriyat nedeni ile kapandı - Son Dakika
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Otoyol bağlantı yolu kaçak hafriyat nedeni ile kapandı

30.06.2022 09:05
Otoyol bağlantı yolu kaçak hafriyat nedeni ile kapandı

Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı noktası olan Yassıören Mahallesi'nde bir yolun kaçak hafriyat dökümü nedeni ile kapanmak üzere olması sürücüleri isyan ettirdi.

Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı noktası olan Yassıören Mahallesi'nde bir yolun kaçak hafriyat dökümü nedeni ile kapanmak üzere olması sürücüleri isyan ettirdi.

Arnavutköy Yassırören Mahallesi'nde Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı noktası olan yollar kaçak hafriyat dökümü yapan kişilerin meskeni haline geldi. Gece saatlerinde mahalleye gelerek hafriyatları dökerek kaçan kamyon şoförleri, mahalleyi canından bezdirdi. Yollara dökülen kaçak hafriyatlar ise, mahalleye giren bazı bağlantı yollarını kapanma durumuna getirdi.

Yolu sürekli kullandığını belirten bir motosiklet sürücüsü Mikail Sarf, "Buradan geçerken görüyorum ihbar ediyorum. Burada yola boşaltıyorlar ve kaçıyorlar ben gece geçerken düşüyordum az kalsın. Jandarmayı arıyorum ama onlar gelene kadar kaçıyorlar hemen döküp kaçıyorlar buna bir çözüm bulunması lazım ve hemen hemen her gün dökülüyor ve özellikle gece saatlerini tercih ediyorlar" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yassıören, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyol bağlantı yolu kaçak hafriyat nedeni ile kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyol bağlantı yolu kaçak hafriyat nedeni ile kapandı - Son Dakika
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