Son Dakika Haberleri: Otoyol bariyerlerini çalanlar yakalandı
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Otoyol bariyerlerini çalanlar yakalandı

1 saat önce

KOCAELİ İl Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Otoyol bariyerlerini çalanlar yakalandı, System.String[]
KOCAELİ İl Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki yaya ve emniyet bariyerlerini sökerek çalan ve Gebze ile Dilovası ilçelerinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen E.G. ve Ç.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma, şüpheliler ile birlikte hırszılık olaylarında kullanılan malzemeler ele geçirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:36 Kaynak: DHA
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