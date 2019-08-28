Otoyol bariyerlerini çalanlar yakalandı
1 saat önce
KOCAELİ İl Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:36 Kaynak: DHA
KOCAELİ İl Jandarma
ekipleri, Kuzey Marmara
Otoyolu'ndan bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kocaeli
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki yaya ve emniyet bariyerlerini sökerek çalan ve Gebze
ile Dilovası
ilçelerinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen E.G. ve Ç.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma, şüpheliler ile birlikte hırszılık olaylarında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
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