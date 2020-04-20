Otoyol gişelerinde Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde denetim yaptı.

Araç sürücülerinin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı TAG Otoyolu'nda, sakinliğin hakim olduğu görüldü.

Mezitli Belediyesine bağlı ekipler de cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

Yenişehir Belediyesi ekipleri esnafa hijyen paketi dağıttı, Toroslar Belediyesi de sokakları yıkadı.