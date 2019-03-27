Otoyol Gişelerine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
1 saat önce
İzmir'de, otoyol gişeleri duvarına çarparak büyük hasar gören, ardından da alev alarak yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İzmir
'de, otoyol
gişeleri duvarına çarparak büyük hasar gören, ardından da alev alarak yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Küle dönen otomobilden çıkan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Olay, bugün sabah saatlerinde İzmir- Aydın
Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Yandığı için henüz plakası tespit edilemeyen bir otomobil, gişelerden geçerken yandaki duvara çarptı. Büyük hasar gören ve ardından alan otomobil, yanarak küle döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve otoyol polisleri geldi. Otomobil sürücüsünün yanmış cesedi, kime ait olduğunun belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:08 Kaynak: DHA
Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı
Sürücü, Tartıştığı Kadın Belediye Otobüs Şoförünün Yüzüne Biber Gazı Sıktı
Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim
16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi