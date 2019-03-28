Son Dakika Haberleri: Otoyol Gişesine Çarpan Araçta Ölen Genç Defnedildi

Otoyol Gişesine Çarpan Araçta Ölen Genç Defnedildi

52 dakika önce

İzmir'de otoyol gişelerindeki bariyer duvarına çarparak alev alan araçta yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Otoyol Gişesine Çarpan Araçta Ölen Genç Defnedildi, System.String[]
İzmir'de otoyol gişelerindeki bariyer duvarına çarparak alev alan araçta yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün İzmir- Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ogeday Kaya için Yamanlar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kaya'nın matematik öğretmeni olan annesi Esra ve babası Sedat Kaya'nın yanı sıra akrabaları, sınıf arkadaşları ve anne Kaya'nın öğrencileri katıldı.

Esra Kaya'nın güçlükle sakinleştirildiği cenazede, yakınları Ogeday Kaya için gözyaşı döktü. Anne Kaya'nın, cenazenin defnedilmek üzere arabaya yüklenmesi sırasında tabutu terk etmek istemediği görüldü.

Ogeday Kaya kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde Torbalı istikametinden İzmir kent merkezine gelen 15 yaşındaki Ogeday Kaya'nın kullandığı 35 KB 0165 plakalı otomobil, gişelerden geçtiği sırada duvara çarparak alev almıştı.

İtfaiyenin söndürdüğü enkaza dönen otomobildeki sürücü çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ehliyeti olmayan Ogeday Kaya'nın, annesine ait otomobili ailesinden izinsiz alarak kullandığı iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:26 Kaynak: AA

Aydın, İzmir, TEM Otoyolu, Güncel
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