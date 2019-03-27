Son Dakika Haberleri: Otoyol Gişesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Otoyol Gişesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

2 saat önce

İzmir'de otoyol gişelerindeki bariyer duvarına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otoyol Gişesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü, System.String[]
İzmir'de otoyol gişelerindeki bariyer duvarına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir- Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, gişelerden geçtiği sırada duvara çarparak alev aldı.

İtfaiyenin söndürdüğü enkaza dönen otomobildeki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobilden çıkarılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan, otomobili isminin Sedat olduğu ileri sürülen 16 yaşında bir gencin kullandığı ve aracı ailesinden izinsiz olarak kullandığı iddia edildi.

Polis ve jandarma ekipleri, otomobilin parçalarının yayıldığı geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Aydın, İzmir, TEM Otoyolu, Güncel
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