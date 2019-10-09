Son Dakika Haberleri: Otoyol inşaatında görünmez kaza
Son Dakika 3. Sayfa Otoyol inşaatında görünmez kaza

Otoyol inşaatında görünmez kaza

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geri hareket eden panelvan minibüs yaya halindeki işçiye çarptı.

Otoyol inşaatında görünmez kaza, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geri hareket eden panelvan minibüs yaya halindeki işçiye çarptı.


Olay, Malkara - Çanakkale Otoyol yapım çalışmalarının devam ettiği Balabancık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devam eden viyadük yapım çalışmaları sırasında yaya halindeki A.B. (53) isimli işçiye, geri hareket eden panelvan minibüs çarptı.


Kazanın ardından yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

TEM Otoyolu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
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