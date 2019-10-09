Otoyol inşaatında görünmez kaza
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geri hareket eden panelvan minibüs yaya halindeki işçiye çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geri hareket eden panelvan minibüs yaya halindeki işçiye çarptı.
Olay, Malkara - Çanakkale Otoyol yapım çalışmalarının devam ettiği Balabancık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devam eden viyadük yapım çalışmaları sırasında yaya halindeki A.B. (53) isimli işçiye, geri hareket eden panelvan minibüs çarptı.
Kazanın ardından yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
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