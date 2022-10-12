TEM yolu Körfez ilçesinde bulunan dinlenme tesisinin çalışanları, ağaçların arasında saklanan kişileri görünce polisi aradı. Kısa sürede tesise gelen polisler, ağaçlığın içinde yaptıkları aramada, Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmeni yakaladı. Üst araması yapılan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere işlemleri için İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Afganistan, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tesisteki ağaçlıkta saklanan 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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