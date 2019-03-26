Otoyol Kenarında Silahla Vurularak Öldürülmüş Cesedi Bulundu
50 dakika önce
İZMİR'in Narlıdere ilçesinde Deniz Özdemir'in (34), yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş cesedi bulundu.
İZMİR'in Narlıdere
ilçesinde Deniz Özdemir
'in (34), yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş cesedi bulundu.
İzmir- Çeşme
Otoyolu üzerinde dün öğle saatlerinde bir kişi, yol kenarındaki çalılıkların arasında hareketsiz yatan erkeği görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Deniz Özdemir olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Silahla vurularak öldürüldüğü saptanan Özdemir'in cenazesi, inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Özdemir'in başka bir yerde öldürülüp, cesedinin otoyol
kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:10 Kaynak: DHA
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