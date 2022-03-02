İSTANBUL-OTOYOL KENARINDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-OTOYOL KENARINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

02.03.2022 09:37
İSTANBUL-OTOYOL KENARINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

İSTANBUL trafiğinin yoğun olduğu bazı otoyollarda, servisler ve otomobiller akan trafiğe aldırış etmeden yol kenarında yolcu indirip, bindiriyor.

İSTANBUL trafiğinin yoğun olduğu bazı otoyollarda, servisler ve otomobiller akan trafiğe aldırış etmeden yol kenarında yolcu indirip, bindiriyor. Bu durum hem trafiği hem de insan hayatını tehlikeye atıyor.

İş giriş çıkış saatleri boyunca personel taşıyan servisler, park etmenin ve durmanın yasak olduğu otoyollarda yolcuları indiriyor. Emniyet şeridi ve bariyerlerin hemen yanında inen yolcular trafik akışına aldırış etmeden canlarını hiçe sayıyor. Bu tehlikeli manzaralardan biri de O-3 Otoyolu'nda kaydedildi. Dörtlülerini yakarak yol kenarına yanaşan servisler hız kesmeden akan trafiğe rağmen hem yolcu aldı hem de yolcu indirdi. Bu suça yalnızca servis sürücüleri değil, otomobil sürücüleri de ortak oldu.

TEHLİKELİ AMA MECBUR Esenyurt'taki iş yerine gitmek için yol kenarında servis bekleyen Hüseyin Arslan, "Servise buradan binmek tehlike ama ne yapalım mecbur. İşe gitmek için mecbur bineceğiz. Dönüşü de sabah 6'da yapıyorum o zaman yol akşama göre daha tenha oluyor. Arabalar çarpmasın diye dikkat ediyorum. Korkuyoruz ama ne çare" dedi.  Emniyet şeridinde servisten inen Naciye Çokçeken ise, "Tehlikeli ama para için mecburuz. Korkuyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL-OTOYOL KENARINDA TEHLİKELİ YOLCULUK
İSTANBUL-OTOYOL KENARINDA TEHLİKELİ YOLCULUK
İSTANBUL-OTOYOL KENARINDA TEHLİKELİ YOLCULUK
İSTANBUL-OTOYOL KENARINDA TEHLİKELİ YOLCULUK
YORUMLAR
500
Otomobil takla attı: 1 yaralı Otomobil takla attı: 1 yaralı Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-OTOYOL KENARINDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
09:16 Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:50 Biden'dan ulusa seslenişte Ukrayna gafı: Putin İran halkının kalbini kazanamayacak
08:44 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:19 Berdan Mardini'nin karısı olarak tanınan Fatoş Yelliler'den yeni ilişki ilanı
08:05 Rus-Ukrayna savaşının 7. günü: Rus hava birlikleri Harkov'a indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 09:45:44. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-OTOYOL KENARINDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement