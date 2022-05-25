Otoyol kenarında uyuşturucu satışına polisten suçüstü - Son Dakika
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Otoyol kenarında uyuşturucu satışına polisten suçüstü

25.05.2022 09:24

Otoyol kenarında uyuşturucu satışına polisten suçüstü Ormanlık alana sakladığı uyuşturucuları, otoyol kenarında satarken yakalandı Arnavutköy'de otoyol kenarındaki ormanlık alana istiflediği uyuşturucu maddeleri duran araçlara satan "İkitelli Grubu" isimli torbacılar polisin suçüstü yapması...

Otoyol kenarında uyuşturucu satışına polisten suçüstü

Ormanlık alana sakladığı uyuşturucuları, otoyol kenarında satarken yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de otoyol kenarındaki ormanlık alana istiflediği uyuşturucu maddeleri duran araçlara satan "İkitelli Grubu" isimli torbacılar polisin suçüstü yapması üzerine yakalandı. Torbacıların ormanlık alana istifledikleri 490 gr eroin ele geçirildi.

Arnavutköy - Sultangazi yolu üzeri Memba Mezarlığı mevkiinde yaklaşık 15 gündür ormanlık alana uyuşturucu istifleyen ve otoyol kenarına gelen araçlara satış yaptığı tespit edilen ve kendilerine "İkitelli Grubu" adı verilen torbacılar Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin takibine takıldı. Ekiplerin bir hafta boyunca takip ettiği şahıslar uyuşturucu satışı yapıldığı esnada suçüstü yakalandı. Kiralık bir otomobil kullandıkları tespit edilen torbacılar aracın GPS sinyali üzerinden anbean takip edildi, satış gerçekleştiği esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

"Ormanlık alana istiflenmiş"

Polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalanan torbacı H.G. ve E.Ü. 'nün kendilerine "İkitelli Grubu" ismini verdiği ve zaman zaman farklı ilçelerde belli noktalarda satış yaptığı son zamanlarda ise Arnavutköy, Sultangazi otoyolu üzerinde araçlara yönelik satış yaptığı öğrenildi. Şahısların ormanlık alana istifledikleri uyuşturucu maddeleri otoyol kenarında duran kişilere ormanlık alandan alarak sattıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin suçüstü operasyonu ile yakalanan torbacıların ormanlık alana istif yaptığı alandan 48 fişek, 490 gr eroin ele geçirildi. Yakalanan torbacılar adliyeye sevk edildi.

Otoyol kenarında uyuşturucu satışına polisten suçüstü
Otoyol kenarında uyuşturucu satışına polisten suçüstü
Otoyol kenarında uyuşturucu satışına polisten suçüstü
Otoyol kenarında uyuşturucu satışına polisten suçüstü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyol kenarında uyuşturucu satışına polisten suçüstü - Son Dakika


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