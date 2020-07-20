Otoyol kenarındaki cesetten, yasak aşk vahşeti çıktı - Son Dakika

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı gişeleri mevki'inde 4 günce önce yol kenarında erkek cesedi bulunması olayıyla alakalı detaylar ortaya çıkmaya başladı. 1.5 yıldır eşini aldattığı kişi ve arkadaşı tarafından iş bahanesiyle araca bindirilen Salem Hamdi'nin yolda aracın lastiğinden gelen sese bakması için indirildiği ve o esnada kafasına sopa ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yasak aşk cinayetinde 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.



Olay, 16 Temmuz Perşembe günü TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçmekte olan vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Salem Hamdi isimli şahsın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.



Şüpheli eş yasak aşkı itiraf etti



Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan tahkikat, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devredildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimlik tespiti sonrasında ölen şahsın İstanbul Esenler'de oturduğunu ve 4 çocuğu olduğunu öğrendi. Daha sonrasında hayatını kaybeden kişinin İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki eşi M.K.'yı sorgulayan ekipler, kadının şüpheli söylemleri üzerine konuyu derinleştirdi. Sorgu esnasında şüpheli eş yaklaşık 1.5 yıldır 31 yaşındaki A.D. ile yasak aşk yaşadığını itiraf etti.



Emniyet ekiplerinden titiz çalışma



Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği şahsın kullandığı aracın kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 31 yaşındaki A.D. ile 26 yaşındaki arkadaşı A.A.'nın cinayetin işlendiği bölgeye kadar gittiklerini kamera kayıtları doğruladı. 40 yaşındaki M.K.'nın söylemleri üzerine harekete geçen ekipler A.D.'yi de yakalayarak sorguladı. A.D., sorgusu esnasında M.K. ile sevgili olduğunu ifade etti.



Yasak aşkı öğrendiğini düşünerek öldürmüşler



Yaşanan olaydan kısa bir süre önce Salem Hamdi'nin, yasak aşkı öğrendiğini iddia eden şüpheliler, Hamdi'yi yasak aşkı öğrendiğini düşünerek öldürdüklerini itiraf ettiler. Sözde bir iş bahanesiyle Bursa'ya gidecekmiş gibi Salem Hamdi'yi araca bindiren şüpheli A.D. ile arkadaşı A.A.'nın otoyolda Sakarya Gişeleri mevki'inde aracın lastiğinden bir ses geldiğini Hamdi'ye söyleyip inip bakmasını istedi. A.D. ve A.A. isimli iki şüpheli ellerindeki sopalarla, lastiğe bakmak için araçtan inen Hamdi'nin kafasına vurarak öldürdü. Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eş M.K. ile cinayeti planlayarak işleyen A.D. ve A.A. isimli 3 şüphelinin sorguları Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ederken, 31 yaşındaki A.D.'nin de evlenip boşandığı ve çocuklarının da olduğu öğrenildi. - SAKARYA