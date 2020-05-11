Otoyol kenarlarına 2 milyon fidan dikilecek

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) bu yıl otoyol ağına 2 milyon fidan dikilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin, KGM'den aldığı bilgiye göre, bu yıl Genel Müdürlüğe cari programdan 86,6 milyon lira ödenek ayrıldı.

Bu çerçevede bakım, onarım ve servis is¸leri gerçekleştirilecek. Yatırım programında yer alan projeler kapsamında çevre koruma sistemleri yaygınlas¸tırılacak, akıllı ulaşım sistemleri tesis edilecek, tel çit, otokorkuluk, yatay ve düs¸ey is¸aretleme çalıs¸maları yapılacak.

Trafigˆe açık otoyollarda onarım için 20 bin ton yama malzemesi kullanılması, trafik güvenligˆini sagˆlamak amacıyla 800 bin metrekare yatay is¸aretleme, 12 bin 500 metrekare düs¸ey is¸aretleme yapılması, 600 kilometre otokorkuluk ile 600 bin metrekare tel çit onarımı ve yenilemesi planlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlügˆü sorumlulugˆunda is¸letilen otoyollarda, özellikle karla mücadele yapılan kesimlerin, kazaların yogˆun oldugˆu bölgelerin ve gis¸e alanları ile hizmet tesislerinin bulundugˆu noktaların kameralar aracılıgˆıyla izlenmesi, trafik durumu hakkında cep telefonlarına bilgi gönderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Karayolları 1. ve 5. bölge müdürlüklerinde akıllı ulas¸ım sistemlerinin tesis edilmesine ilişkin çalışmaların bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Karayolları 4. Bölge Müdürlügˆü sorumluluk alanındaki otoyol agˆına da akıllı ulaşım sistemlerinin kurulması için ihale hazırlık çalışmaları sürüyor.

Bu yıl is¸letmeye açık otoyollar üzerindeki 4 noktada bulunan otoyol hizmet tesisinin yap-is¸let-devret ihalesinin gerçekles¸tirilmesi bekleniyor ve otoyol agˆına 2 milyon fidan dikilmesi de öngörülüyor.