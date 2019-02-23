Otoyol Köprüsünden Atlayan Liseli 2 Kız Yaralandı
54 dakika önce
ADANA'da lise öğrencileri Ü.S. (16) ile H.İ. (15) el ele tutuşarak otoyol köprüsünden aşşağı atladı.
ADANA'da lise öğrencileri Ü.S. (16) ile H.İ. (15) el ele tutuşarak otoyol
köprüsünden aşşağı atladı. Yaralanan genç kızlar, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Yüreğir
ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi kızlar Ü.S. ile H.İ., iddaya göre ele ele tutuşup, bulvar üzerenden geçen otoyol köprüsünden aşşağı atladı. Yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi, yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Daha sonra yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaklaşık 500 metre uzaktaki Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar Ü.S. ve H.İ.'nin ayaklarında kırıklar olduğu saptandı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:13 Kaynak: DHA
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