Son Dakika Haberleri: Otoyol Köprüsünden Atlayan Liseli 2 Kız Yaralandı

Otoyol Köprüsünden Atlayan Liseli 2 Kız Yaralandı

54 dakika önce

ADANA'da lise öğrencileri Ü.S. (16) ile H.İ. (15) el ele tutuşarak otoyol köprüsünden aşşağı atladı.

Otoyol Köprüsünden Atlayan Liseli 2 Kız Yaralandı, System.String[]
ADANA'da lise öğrencileri Ü.S. (16) ile H.İ. (15) el ele tutuşarak otoyol köprüsünden aşşağı atladı. Yaralanan genç kızlar, hastanede tedaviye alındı.

Olay,  Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi kızlar Ü.S. ile H.İ., iddaya göre ele ele tutuşup, bulvar üzerenden geçen otoyol köprüsünden aşşağı atladı. Yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi, yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Daha sonra yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla  yaklaşık 500 metre uzaktaki Adana  Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar Ü.S. ve H.İ.'nin ayaklarında kırıklar olduğu saptandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:13 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parke Taşıyla Öldürüldü Son Dakika! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Yerel Seçim Fırsatçıları 40 Liraya Aldıkları İnternet Sitelerini 8 Milyon Liradan Satışa Sundu Bakan Soylu'dan "Polis Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: İnsanın Görevini Yapması Eleştirilir mi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 10:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otoyol Köprüsünden Atlayan Liseli 2 Kız Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]