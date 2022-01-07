Otoyol polisi canını son anda kurtardı - Son Dakika

ABD'nin Wyoming eyaletinde otoyolda kaza yapan araca müdahale eden bir polis, kontrolden çıkan başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ABD'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Wyoming eyaletinde I-80'deki karla kaplı otoyoldaki bir kazaya müdahale eden polis, ölümle burun buruna geldi. Kazaya karışan aracın yanına doğru ilerleyen polis, karşısından gelen ve kontrolden çıkan başka bir aracı fark etti. Araçtan kaçmak için can havliyle kendisini karşı yöne atan polis, faciadan kıl payı kurtuldu. Polisin ve kontrolden çıkan aracın sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - WASHINGTON