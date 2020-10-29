Otoyol ve köprüler ucuzlayacak - Son Dakika

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın detayları belli oldu. Programda köprü ve otoyol fiyatları ile ilgili de bir müjde yer aldı. Programda yer alan bilgiye göre; Otoyol ve köprülerde "dinamik fiyatlandırma" modeline geçilecek. Söz konusu modelde vatandaşlar, bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanabilecek. Avrupa'da da uygulanan modelde kullanıcıların talebi 7/24 özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de talebin yoğunluğu ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, ulaştırma sektöründe; ihtiyaç, trafik hacmi, ilerleme ve ihale durumuna göre öncelik ve yapılabilirliğini kaybeden projeler sonlandırılacak.

Karayolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılması da programda yer alan bir diğer konu başlığı.

(İHA)