Son Dakika Haberleri: Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı
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Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı

27 dakika önce

Hindistan'da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı.

Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı, System.String[]
Hindistan'da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı. Olay anı saniye saniye görüntülendi.
Olay, Wayanad bölgesindeki bir otoyolda meydana geldi. Seyir halinde olan motosikleti gören kaplan, yol kenarındaki ormanlık bölgeden aniden çıkarak motosikleti kovaladı. Motosikletteki iki kişinin çığlık atarak yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı.
Yetkililer, bölgede çok sayıda vahşi hayvan olduğunu belirtirken; çift tekerli araç kullanan kişileri bölgede seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bölgede 3 kaplanın olduğu, henüz kimseye saldırmadıkları belirtildi.

- Ayaz
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
hindistan, Dünya
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