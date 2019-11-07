Son Dakika Haberleri: Otoyola inip sürücülere ve köpeğe saldıran domuzu böyle vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Otoyola inip sürücülere ve köpeğe saldıran domuzu böyle vurdu

Otoyola inip sürücülere ve köpeğe saldıran domuzu böyle vurdu

6 saat önce

Bursa'da otoyola inen yaban domuzu, köpeğe ve vatandaşlara saldırınca tüfekle vuruldu, o anlar ise kameraya yansıdı.

Otoyola inip sürücülere ve köpeğe saldıran domuzu böyle vurdu, System.String[]

Bursa'da otoyola inen yaban domuzu, köpeğe ve vatandaşlara saldırınca tüfekle vuruldu, o anlar ise kameraya yansıdı.


Bursa- Keles yolunda vatandaşlar bir domuzun köpeğe saldırdığını görünce otomobillerini durdurdu. Müdahale etmek isteyen sürücülere domuz saldırdı. Uzun süre oto yoldan ayrılmayan ve sürücülere zor anlar yaşatan domuz, yoldan geçen bir sürücü tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Vatandaşın domuzu vurduğu an cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - BURSA

Keles, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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