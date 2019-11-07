Otoyola inip sürücülere ve köpeğe saldıran domuzu böyle vurdu
6 saat önce
Bursa'da otoyola inen yaban domuzu, köpeğe ve vatandaşlara saldırınca tüfekle vuruldu, o anlar ise kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
Bursa'da otoyola inen yaban domuzu, köpeğe ve vatandaşlara saldırınca tüfekle vuruldu, o anlar ise kameraya yansıdı.
Bursa- Keles yolunda vatandaşlar bir domuzun köpeğe saldırdığını görünce otomobillerini durdurdu. Müdahale etmek isteyen sürücülere domuz saldırdı. Uzun süre oto yoldan ayrılmayan ve sürücülere zor anlar yaşatan domuz, yoldan geçen bir sürücü tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Vatandaşın domuzu vurduğu an cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - BURSA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üretilen keskin nişancı tüfeğine 3 ülkeden sipariş geldi Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı 16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı