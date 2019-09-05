Otoyolda 11 araç birbirine girdi
2 saat önce
OSMANİYE'de otoyolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
OSMANİYE'de otoyolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde E-90 otoyolunda meydana geldi. Gaziantep
yönünden Osmaniye
yönüne giden Orhan Y. yönetimindeki 63 FD 006 plakalı kamyon, yol çalışması nedeniyle yavaşlayan önündeki Recep K. yönetimindeki 02 DD 598 plakalı kamyonete çarptı. Arkadan gelen 9 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardan birinde bulunan Mehmet P.'nin hafif yaralandığı belirlendi. Mehmet P.'ye, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi
'nde müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.
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