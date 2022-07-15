Kaza; öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.B.'nin kullandığı Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeki SI-MB-1696 yabancı plakalı otomobil önünde seyreden G. K.'nın kullandığı 59 TC 669 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet aynı istikamete gitmekte olan Ö.F.K. idaresindeki 37 SL 246 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla atarak refüje düştü. Kazada hafif ticari araç içerisinde buluna 5 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardında Düzce ve Hendek'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Otoyolda 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralı - Son Dakika

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