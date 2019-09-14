Son Dakika Haberleri: Otoyolda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Otoyolda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

5 dakika önce

Otoyolda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandıDÜZCE - Düzce Tem Otoyolu Kaynaşlı mevkiindemeydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyolda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce Tem Otoyolu Kaynaşlı mevkiindemeydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Akşam saatlerinde Tem otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Onur Ozan Ö.'nün kullandığı 34 TM 6184 plakalı otomobil önünde seyreden tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan otomobile arkasından seyretmekte olan Recep D.'nin kullandığı 34 LV 3561 plakalı otomobil çarptı. Ardından da Sebahattin G.'nin kullandığı 34 AJ 002 plakalı otomobil çarptı. Tıra çarpan otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunan Nalan Ö. hafif yaralandı. Kaza yapan otomobile çarpan araç içinde bulunan 70 yaşındaki Pamuk T.'de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

Otoyolda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
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