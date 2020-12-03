Otoyolda alev alan cipe, otomobil çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otoyolda alev alan cipe, otomobil çarptı: 2 yaralı

03.12.2020 17:42
Otoyolda alev alan cipe, otomobil çarptı: 2 yaralı, System.String[]

MERSİN'de, otoyolda lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan cip, bariyerlere çarparak, alev aldı.

MERSİN'de, otoyolda lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan cip, bariyerlere çarparak, alev aldı. Kazada sürücü yaralanmazken, cipe çarpan otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Mersin otoyolu Erdemli yönünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Bu sırada aniden alev alan cipe, 33 DUZ 33 plakalı otomobil çarptı. Cipin sürücüsü, hemen inerken, yara almadan kazadan kurtuldu. Otomobildeki 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, yaralı 2 kişi de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Otoyolda alev alan cipe, otomobil çarptı: 2 yaralı
Otoyolda alev alan cipe, otomobil çarptı: 2 yaralı
Otoyolda alev alan cipe, otomobil çarptı: 2 yaralı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Mersin, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otoyolda alev alan cipe, otomobil çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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