Son Dakika Haberleri: Otoyolda araç çarpan köpeğe ekipler yardım etti
Son Dakika Güncel Otoyolda araç çarpan köpeğe ekipler yardım etti

Otoyolda araç çarpan köpeğe ekipler yardım etti

7 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, ekiplerin duyarlı çalışmasıyla tedavi altına alındı.

Otoyolda araç çarpan köpeğe ekipler yardım etti, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, ekiplerin duyarlı çalışmasıyla tedavi altına alındı.

Otoyoldan İstanbul yönüne seyreden Semih Gündoğdu yönetimindeki 06BKL 492 plakalı araç, Gümüşova mevkisine geldiği esnada refüjden yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı.

Yaralı köpek, kazanın ardından bölgeye gelen polis ekiplerince Hendek Karayolları ekibine ait araca alınarak, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirildi.

Düzce Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen köpek, kontrollerinin ardından tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:06 Kaynak: AA
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