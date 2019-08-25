Son Dakika Haberleri: Otoyolda aracından indirdiler, dövdüler, bıçakladılar
Son Dakika Güncel Haber

Otoyolda aracından indirdiler, dövdüler, bıçakladılar

1 saat önce

TEM yolu Kocaeli geçişinde, çekici sürücüsünün güvenlik şeridi ile sağ şeridi işgal ederek ilerlediği anların fotoğrafını çekmek isteyen Abdullah Akgün, iki kişi tarafından dövüldü, bacağından bıçaklandı.

Otoyolda aracından indirdiler, dövdüler, bıçakladılar, System.String[]

TEM yolu Kocaeli geçişinde, çekici sürücüsünün güvenlik şeridi ile sağ şeridi işgal ederek ilerlediği anların fotoğrafını çekmek isteyen Abdullah Akgün, iki kişi tarafından dövüldü, bacağından bıçaklandı.

TEM'in Kocaeli mevkiinde saat 00.30 sıralarında özel bir firmaya ait çekicinin sağ şeridi ve emniyet şeridini işgal ederek ilerlemesi ve kimseye yol vermemesinden rahatsız olan Abdullah Akgün çekiciyi fotoğraflamak istedi. Abdullah Akgün'ün fotoğraf çektiğini fark eden araçtaki E.K. ve A.K., Akgün'ün önünü keserek araçtan indirdi.

Abdullah Akgün'ü döven iki kişi, bununla da yetinmeyerek onu ayağından bıçakladı. İki saldırgan, müdahale etmek isteyenleri engelledi. Ardından da olay yerinden kaçtılar.

Abdullah Akgün ise Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgün tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin takibi sonucu yakalanan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Savcının ifadesini aldığı 2 şüpheli, ardından serbest bırakıldı.

TEM Otoyolu, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu
Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken "kalça" tweetini yayından kaldırdı İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir alanın etkilendiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:45:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otoyolda aracından indirdiler, dövdüler, bıçakladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]