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OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

16.11.2021 18:27

Murat KORKMAZ İSTANBUL DHAHASDAL İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi.

Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

HASDAL İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Yarışan araçların Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'ya ait olduğu tespit edildi. Gökhan Çıra'nın arkadaşları oldukları ve Çıra'yı İstanbul Havalimanı'ndan almaya gittikleri öğrenilen 3 sürücüye 5 bin 375 lira idari para cezası verildi.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu. Polis, otoyol trafiğini tehlikeye atan sürücüleri tespit için çalışma başlattı.

ARAÇLAR GÖKHAN ÇIRA'YA AİT

Çalışma sonucu, yarış yapılan 34 LMB 01, GKH 25 34, 01 34 GC 0007 plakalı lüks otomobillerin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'ya ait olduğu belirlendi. Yarış yaparken görüntülenen 3 sürücünün, Gökhan Çıra'nın arkadaşları oldukları ve o sırada Çıra'yı İstanbul Havalimanı'ndan almaya gittikleri öğrenildi.

Polis sürücülerin, Umut T., Sultan Ömer A. ve Mükremin S. olduklarını tespit etti. Polis merkezine getirilen sürücülerden Umutcan T.'ye bin 797, Sultan Ömer A.'ya 2 bin 806, Mükremin S.'ye 772 olmak üzere toplam 5 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

İstanbul Havalimanı, Gökhan Çıra, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOYOLDA ARAÇLARIYLA MAKAS ATIP YARIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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