Otoyolda arıza yapan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Otoyolda arıza yapan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi sırasında meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi sırasında meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, bu sabah, TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Arıkan, 16 JM 019 plakalı otomobili arıza yapınca yardım istedi. Bunun üzerine, yola, İsmail Ay idaresindeki 81 FE 161 plakalı çekici geldi. Otomobilin çekiciye yüklendiği sırada Nefes Rüzgar Efe idaresindeki 34 LR 8499 plakalı otomobil, Murat Arıkan'a çarptı. Efe'nin savrulan otomobiline de Yüksel Tarım yönetimindeki 34 CDY 474 plakalı cip çarptı. Yaşanan kazalar üzerine otomobilinden inen Nefes Rüzgar Efe'ye bu kez plakası alınamayan bir TIR çarptı.

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TIR, yoluna devam ederken kazada, Murat Arıkan ve Nefes Rüzgar Efe, hayatlarını kaybetti. Araçlarda bulunan Metin Tok, İsmail Ay, Mert İlkkan Duru ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile cip sürücüsü Yüksel Tarım yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM Otoyolu, Hendek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:23 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda arıza yapan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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