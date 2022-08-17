Otoyolda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otoyolda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

17.08.2022 16:38

Çekmeköy'de otoyoldaki gişelerde beton bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Çekmeköy'de otoyoldaki gişelerde beton bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Edirne istikametine giden O.K. yönetimindeki 34 UGE 44 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye gişelerde beton bariyere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerin üzerine çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede önlem alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Ekipler, otomobilin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma yaptı.

Kaynak: AA
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Marmara, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyolda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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