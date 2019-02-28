Son Dakika Haberleri: Otoyolda Çarptığı İşçinin Ölümüne Neden Olan Firari Sürücü Yakalandı

Otoyolda Çarptığı İşçinin Ölümüne Neden Olan Firari Sürücü Yakalandı

51 dakika önce

Niğde'de, otoyolda çarptığı işçinin ölümüne sebep olan firari sürücü yakalandı.

Otoyolda Çarptığı İşçinin Ölümüne Neden Olan Firari Sürücü Yakalandı, System.String[]
Niğde'de, otoyolda çarptığı işçinin ölümüne sebep olan firari sürücü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde otoyol işçisi Fahrettin Gültepe'ye (57) çarparak ölümüne sebep olan firari sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gültepe'ye çarpan 33 AJA 20 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün T.A. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin bir iş yerine girip çıktığı bilgisini edinen ekipler, düzenledikleri operasyonla T.A'yı gözaltına aldı. İş yeri sahibi B.K. ile 3 çalışanı hakkında da suçluyu gizlediği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü T.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde 25 Şubat'ta arıza yapan bir tırın etrafına koyulan dubaları toplayan Eminlik Otoyol Bakım İşletme Şefliğinde çalışan işçi Fahrettin Gültepe'ye (57), plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç çarpmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gültepe'ye çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:52 Kaynak: AA

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