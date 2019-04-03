Son Dakika Haberleri: Otoyolda Devrilen Sunta Yüklü Tır Yandı: 1 Yaralı

Otoyolda Devrilen Sunta Yüklü Tır Yandı: 1 Yaralı

22 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen sunta yüklü tırın yanması nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen sunta yüklü tırın yanması nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 GIU 55 plakalı tır, Sapanca mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki bariyerleri parçalayarak devrildi.

Yaklaşık 150 metre sürüklenen tırdaki suntalar otoyolun Ankara yönüne savrulurken, tır da yanmaya başladı. Bu sırada, Ankara yönünde ilerleyen Ömer Yeğen yönetimindeki 34 GV 8937 plakalı tır da suntalara çarptı.

Kaza nedeniyle otoyolun iki yönü de bir süre ulaşıma kapandı. Daha sonra vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla suntalar kenara çekilerek ulaşım birer şeritten sağlandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tırdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu arada kazada yaralanan 07 GIU 55 plakalı tırın sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:27 Kaynak: AA

İstanbul, Sakarya, Anadolu Otoyolu, Güncel
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