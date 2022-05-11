Otoyolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otoyolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

11.05.2022 15:28
Otoyolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ali Öner (51) idaresindeki 01 AEF 712 plakalı çimento malzemesi taşıyan tanker, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karsak Kavşağı mevkisi yakınında kontrolden çıkarak Barış Başkan'ın (38) kullandığı 24 DHV 47 otomobile çarptı.

Kazada, bariyerlere de çarparak devrilen tankerde yaralanan sürücü Öner, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Bölgede ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

YORUMLAR
500
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 196 milyon liralık yalın tasarruf Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 196 milyon liralık yalın tasarruf Tübitak Marmara Gemisi, İzmir Körfezi'nden Örnekler Almaya Başladı Tübitak Marmara Gemisi, İzmir Körfezi'nden Örnekler Almaya Başladı

Orhangazi, Tanker, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otoyolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:39:53. #1.11#
SON DAKİKA: Otoyolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement