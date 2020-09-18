DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

Otoyolda dinlenmek için duran TIR şoförlerini gasbeden 4 şüpheliden biri yakalandı ADANA'da bir hafta içinde 2 ayrı TIR sürücüsünün cep telefonlarını gasp eden 1'i kadın 4 şüpheliden Seyhan Kara (30), yakalandı.

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Otoyolda dinlenmek için duran TIR şoförlerini gasbeden 4 şüpheliden biri yakalandı

ADANA'da bir hafta içinde 2 ayrı TIR sürücüsünün cep telefonlarını gasp eden 1'i kadın 4 şüpheliden Seyhan Kara (30), yakalandı. Kara, tutuklanırken polis, kimlikleri belirlenen 3 gaspçıyı arıyor. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaşanan gasp olaylarından ilki 29 Ağustos günü yaşandı. TIR sürücüsü Ramazan Ürer (41), dinlenmek için aracını yol kenarına park etti.  Bu sırada yanına gelen 1'i kadın 3 kişi, Ürer'den cep telefonunu vermesini istedi. Ürer, karşı çıkınca da 4 şüpheli Ürer'i darbederek, cep telefonunu gasbetti. 3 Eylül günü de TIR sürücüsü Sefer Savran (36), aynı bölgede dinlenmek için aracını durdurdu. Savran da 4 şüphelinin saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz saldırganlar, Sefer Savran'ı da darbederek, cep telefonunu çaldı.  TIR sürücülerinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis ekipler, şüphelilerden birinin Seyhan Kara olduğunu tespit etti. Yakalanarak, gözaltına alınan Kara, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis, kimlikleri belirlenen 1'i kadın 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Seyhan, Kadın, Gasp, TIR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:21 - Kaynak: DHA

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