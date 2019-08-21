Son Dakika Haberleri: Otoyolda durdurulan ev yapımı motosikletin yola devam etmesine izin verildi
BBC
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Otoyolda durdurulan ev yapımı motosikletin yola devam etmesine izin verildi

2 saat önce

İngiltere'de, bir otoyolda durdurulan ev yapımı motosiklet, aracı durduran trafik polisi tarafından "26 yıllık görev süresince gördüğü en acayip araç" olarak tanımlandı.

Otoyolda durdurulan ev yapımı motosikletin yola devam etmesine izin verildi, System.String[]

İngiltere'de, bir otoyolda durdurulan ev yapımı motosiklet, aracı durduran trafik polisi tarafından "26 yıllık görev süresince gördüğü en acayip araç" olarak tanımlandı.

Araç geçen Pazar günü, Londra'nın kuzeyindeki Hertfordshire bölgesinde iki otoyol arasındaki kavşakta görüldü.

Aracı durduran polis Twitter hesabında "aracın çalışır durumda olduğunu" ancak "ne olduğu konusunda tam anlamıyla ikna olmadığını" belirtti.

Bir polis sözcüsü ise, aracın Motorlu Araçlar Müdürlüğü tarafından onaylanıp, kaydedildiğini söyledi.

Bir başka polis memuru ise aracı "ev yapımı elektrikli motosiklet" olarak tanımladı ve "balsa ağacı ve koli bandından" yapıldığını söyledi.

Cambdridgeshire ve Hertfordshire Yol Denetim Polis Müdürlüğü'nden Stephen Andrews ise "Bu kesinlikle yollarda görmeye alıştığımız türde bir araç değil, ancak denetlemede sürücünün yola devam etmesini önleyecek bir şey bulamadık" dedi.

Andrews "Bu araç yoldaki diğer araçlarla aynı tempoda gidiyordu ve bir engel oluşturmuyordu. Sahibi, aracın güvenlik kurallarına uymasını sağlamıştı, sigortası, muayenesi ve vergileri ödenmişti" dedi.

Bir polis sözcüsü de, aracın "etrafında fiberglas ve plastikten yapılmış bir 'kabuk' olan motosiklet olarak kaydettirildiğini" söyledi.

TEM Otoyolu, İngiltere, Polis, Araç, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:34 
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