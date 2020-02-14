Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi

6 saat önce

Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildiBOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 303 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 303 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 303 gram kokain ele geçirildi. Polis ekipleri, araç içinde bulunan İ.B. (31) ve F.D.'yi (46) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından İ.B. ve F.D. adliyeye sevk edildi.

Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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