Otoyolda durdurulan otomobilde tarihi eser niteliğinde kitaplar ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 3 kitap ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince otoyolun Gerede mevkisindeki uygulamada yakalanan kitaplarda, sığır ya da koyun derisi parşömenlerin kullanıldığı belirtildi.

Kitapların tarihi değerinin tespiti için inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, "El işçiliği ile eski İbranice yazıldığı, resimli bölümlerin tamamen Yahudilik inancına uygun simgelerden oluştuğu, kitaplardaki 5 kollu yıldız, 7 kollu şamdan ve kral tacı giymiş aslan şeklinde Yahudilik figürlerinin kullanıldığı, kitap kapaklarının altın renkli varaklarla süslendiği, renklendirmede kök boya kullanıldığı tespit edildi. Kitapların, Hazreti İsa'dan önceki ilk Tevrat'lardan olduğu değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gözaltına alınan ve "tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.