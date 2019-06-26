Otoyolda el arabasıyla saman taşırken canından oldu
1 saat önce
Bursa'da çalıştıkları çiftliğe el arabasıyla saman taşıyan 2 işçiye otomobil çarptı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:09 Kaynak: İHA
'da çalıştıkları çiftliğe el arabasıyla saman taşıyan 2 işçiye otomobil çarptı. Bekçi hayatını kaybederken, arkadaşı ağır yaralandı.
Kaza Mustafakemalpaşa
ilçesinde Orhaniye
yolu üzerinde meydana geldi. Saman balyalarını el arabasına yükleyip çalıştıkları Lütfiye Mahallesindeki çiftliğe götürmek üzere oyla çıkan Akif Demir
ve Servet Yılmaz
'a otoyolda saman balyalarını iterek götürdürdükleri sırada 16 SH 515 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki arkadaş yol kenarına savruldu. Çiftlikte bekçilik yapan Akif Demir olay yerinde hayatını kaybederken, kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Servet Yılmaz ise Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA
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