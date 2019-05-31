Son Dakika Haberleri: Otoyolda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otoyolda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

34 dakika önce

Otoyolda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıBURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyolda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen erkek sürücü idaresindeki 16 BOM 50 plakalı otomobil seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki Necmiye Mete Elmas, araca sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve kadın yaklaşık 30 dakikalık çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı. Necmiye Mete Elmas, ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, sürücü özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza sonrasında aracın kapılarının ve kaputunun fırladığı, hava yastıklarının açıldığı görüldü. Ön tarafı tamamen yok olan araç hurdaya döndü. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
Otoyolda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:04 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 20:38:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otoyolda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]