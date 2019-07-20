Son Dakika Haberleri: Otoyolda feci kaza: 2 ölü
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Otoyolda feci kaza: 2 ölü

45 dakika önce

İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında emniyet şeridinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Otoyolda feci kaza: 2 ölü, System.String[]
İstanbul- İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında emniyet şeridinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bursa istikametine gitmekte olan Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi mevkii yakınlarında yolun sağındaki güvenlik şeridinde park halinde olan Metin Ceylan (48) idaresindeki 70 EF 039 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrasında otomobil hurdaya dönerken araç içinde sürücü Yüksel Temür ile birlikte yanında bulunan arkadaşı Abdullah Arslan (37) araç içinde sıkıştı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 2 kişi ekiplerin çalışması sonrasında çıkarıldı. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Yüksel Temür; Gemlik, Abdullah Arslan ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan her 2 yaralı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Orhangazi, İstanbul, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
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