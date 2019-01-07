Son Dakika Haberleri: Otoyolda Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Otoyolda Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

58 dakika önce

Rusya'da otoyolda üç aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Rusya'da otoyolda üç aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samara bölgesinde otoyolda feci bir kaza yaşandı. Yasak olmasına rağmen sollama yapan ve bu sırada kontrolden çıkan otomobile karşı yönden gelen cip çarptı. Cip ardından da kazayı kayda alan araca çarptı. Korkunç kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Araçlarsa hurdaya döndü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Güncel
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