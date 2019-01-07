Otoyolda Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
58 dakika önce
Rusya'da otoyolda üç aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Rusya
'da otoyolda üç aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Samara bölgesinde otoyolda feci bir kaza yaşandı. Yasak olmasına rağmen sollama yapan ve bu sırada kontrolden çıkan otomobile karşı yönden gelen cip çarptı. Cip ardından da kazayı kayda alan araca çarptı. Korkunç kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Araçlarsa hurdaya döndü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
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