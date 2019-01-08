Son Dakika Haberleri: Otoyolda Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Otoyolda Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

- Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralıMOSKOVA - Rusya'da otoyolda üç aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

- Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

MOSKOVA - Rusya'da otoyolda üç aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Samara bölgesinde otoyolda feci bir kaza yaşandı. Yasak olmasına rağmen sollama yapan ve bu sırada kontrolden çıkan otomobile karşı yönden gelen cip çarptı. Cip ardından da kazayı kayda alan araca çarptı. Korkunç kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Araçlarsa hurdaya döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Evlat, Anne ve Babasını Av Tüfeği ile Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil Dehşet Saçtı

Son Dakika! İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi 12 Yıl Önce Kaybolan Adamı, Mallarına Konmak İçin Boğup, Yakmışlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:49:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otoyolda Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]